Van de Sanden ten koste van Martens naar halve finale CL

Eugénie Le Sommer maakt in de 62ste minuut het enige doelpunt van de wedstrijd. Shanice van de Sanden viel in de 84ste minuut in terwijl Lieke Martens de volle 90 minuten volmaakte voor Barcelona.

Andere halve finalisten

Manchester City won ook in de tweede wedstrijd van Linköpings FC: 3-5 in Zweden na 2-0 in Engeland. Tessel Middag bleef bij City op de bank. VfL Wolfsburg hield Slavia Praag in Tsjechië op 1-1. De Duitse ploeg had de thuiswedstrijd met 5-0 gewonnen. Wolfsburg speelt in de halve finales tegen Chelsea of Montpellier, de Franse ploeg van Anouk Dekker.



De finale van de Champions League voor vrouwen is op 24 mei in Kiev.