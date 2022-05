Van den Brom al na vijf weken ontslagen bij Al Taawon, ook assistent Landzaat weg

Voetbalpod­cast | ‘Payet en onervaren­heid bij Feyenoord zijn de grootste tegenstan­ders’

In Marseille moet het vanavond voor Feyenoord gebeuren. De eerste Europese finale in twintig jaar weer. Een gelijkspel of zege is goed voor die finaleplek. Vanuit Marseille praat Etienne Verhoeff met Mikos Gouka over dat duel en sfeer bij Feyenoord in de AD Voetbalpodcast.

5 mei