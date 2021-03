Van den Brom gunt ‘knuffelbeer’ afscheid vanwege zwangere vrouw

video Gattuso doet oude liefde AC Milan pijn, aartsri­vaal Inter juicht

15 maart AC Milan is in de Serie A verder achterop geraakt bij koploper Internazionale. De nummer 2, nog altijd zonder de trefzekere gangmaker Zlatan Ibrahimovic, verloor op eigen veld van subtopper Napoli: 0-1. Matteo Politano maakte in de 49ste minuut het doelpunt.