Van den Brom met Racing Genk zeker van Belgische play-offs na ruime zege

Samenvatting Anderlecht komt Belgische top vier in na zege op Antwerp, Van den Brom wint met Genk

5 april Anderlecht heeft in de strijd om deelname aan de play-offs om de Belgische titel een belangrijke zege geboekt. De ploeg van trainer Vincent Kompany won met 4-1 bij Antwerp, dat tweede staat in de Jupiler Pro League. Met nog twee wedstrijden in de reguliere competitie te gaan, neemt Anderlecht nu de vierde plek in met drie punten meer dan KV Oostende.