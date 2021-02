Van den Brom overleeft crisisberaad en blijft aan als coach van RC Genk

Zorgen voor Van den Brom bij Genk nemen toe na nederlaag in eigen huis

21 februari In een weekeinde waarin concurrenten als KV Oostende en Anderlecht punten verspeelden heeft Racing Genk zichzelf een slechte dienst bewezen. De ploeg van John van den Brom verloor op eigen veld met 2-1 van Beerschot. Het was al weer de zesde competitienederlaag in dit kalenderjaar voor de Limburgers, de derde op rij.