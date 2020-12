Van den Brom verliest met Genk bij oud-werkgever Anderlecht

FIFA-baas Infantino weer in opspraak: nu vanwege gebruik privéjet

10 december Voorzitter Gianni Infantino van de wereldvoetbalbond FIFA is weer in opspraak gekomen. Hij zou volgens een speciale aanklager in Zwitserland kunnen worden vervolgd vanwege het gebruik van een privéjet. ,,Er zijn duidelijke tekenen van strafbaar gedrag aan de kant van de FIFA-voorzitter”, liet Stefan Keller in een persverklaring weten.