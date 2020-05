Van der Leegte over herstart Bundesliga: ‘Vrees dat ik na twee minuten weg zap’

Tommie, de Bundesliga gaat weer beginnen. Zit je er al klaar voor?

,,Nou, niet echt. Om eerlijk te zijn heb ik dat voetbalgevoel nog helemaal niet te pakken. En ik vraag me af of dit op korte termijn nog gebeurt. Tja, dat coronavirus hè. Maak ik me serieus zorgen over. En dan willen mijn gedachten over Mainz - Augsburg er nog weleens bij in schieten, kan ik je zeggen. Maar wie weet dat het nog komt en zit ik straks met heel veel plezier voor de televisie. Na al die maanden is het misschien toch weer eens leuk om een potje te zien. Ik hoop het.”

Is het wat denk je, naar een wedstrijd kijken waarbij geen publiek op de tribune zit?

,,Als voetballer vond ik het niks. Ik kan me nog van die bekerpotjes met PSV herinneren in de eerste ronde. Dan speelde je in een stadion met 35.000 plaatsen, waar je de paar aanwezigen dan hardop met elkaar over het weer hoorde praten. Niet echt motiverend. Kun je nagaan als er helemaal niemand zit. Als tv-kijker verwacht ik er evenmin heel veel van. Uit nieuwsgierigheid zal ik best kijken, hoor. Maar ik vrees dat ik na twee minuten weg zap. Voetbal kan niet zonder zijn supporters.”

Hoe kijk je terug op jouw tijd in Duitsland?

,,Weet je wat het gekke is? In Wolfsburg speelde ik vrijwel altijd als ik niet geschorst was. Toch wilde ik in die periode per se terug naar Nederland. En dat deed ik ook, toen PSV zich weer voor me meldde. Achteraf heb ik daar best spijt van. Voetballen in Duitsland is zo geweldig mooi. Die volle stadions, het hoge niveau, het respect dat je er geniet. Ik heb er tegen Michael Ballack mogen spelen. Tegen Mark van Bommel, tegen Arjen Robben. Met Marcelinho. Dat is niet iedere jongen uit Eindhoven gegeven natuurlijk. Met de kennis van nu, was ik liever veel langer bij Wolfsburg gebleven. Prachtige club.”

Volledig scherm Van der Leegte bij NAC. © roy lazet

Volg je de club nog?

,,Jazeker. Ik ga nog geregeld bij thuiswedstrijden van Wolfsburg kijken. Ik vind het mooi hoe Wout Weghorst zich daar ontwikkelt. Die jongen doet het daar echt geweldig. Dat had lang niet iedereen verwacht, denk ik.”

Welke club wordt kampioen?

,,Bayern uiteraard. Als het seizoen wordt uitgespeeld tenminste…”

Je klinkt niet heel positief wat dat betreft.

,,Nee, ik ben ook niet positief. Ik vrees dat je snel weer besmettingen gaat krijgen. En met een beetje pech, zijn dan heel veel spelers ‘de sjaak’. Bovendien kun je je afvragen wat een prijs nu waard is voor een voetballer. Hartstikke leuk hoor, dat Liverpool voor het eerst in dertig jaar kampioen wordt in Engeland. Maar zullen die jongens straks oprecht blij zijn? Ik vermoed dat daarvoor een beetje te veel aan de hand is in de wereld.”