Van der Vaart kan Deense titel bijschrijven op cv

FC Midtjylland won in eigen stadion met 1-0 van AC Horsens door een doelpunt van linksback Marc Dal Hende na 59 minuten. Daarmee eindigde Midtjylland uiteindelijk zelfs nog op vier punten voorsprong van Brøndby IF, dat op de slotdag van de competitie met 1-1 gelijkspeelde in de thuiswedstrijd tegen Aalborg BK.



FC Midtjylland en Brøndby eindigden de reguliere competitie allebei met 60 punten, maar Midtjylland deed het in de play-offs iets beter: 24 om 21 punten. FC Nordsjaelland en FC Kopenhagen eindigden als derde en vierde en gaan net als Brøndby de voorronde van de Europa League in. FC Midtjylland mag een poging gaan doen om zich te plaatsen voor de poulefase van de Champions League. Bij de Deense kampioen stonden Tim Sparv (ex-FC Groningen) en Jakob Poulsen (ex-Heerenveen) samen op het middenveld. Rafael van der Vaart zat niet bij de wedstrijdselectie, zoals hij dat sinds begin maart al niet meer zat. De 109-voudig international van Oranje speelde dit seizoen slechts zes minuten in de hoofdmacht van FC Midtjylland: vijf minuten tegen Brøndby en een minuutje tegen FC Kopenhagen. Wel deed Van der Vaart dit seizoen zes keer mee met het beloftenteam van FC Midtjylland, waarin hij goed was voor drie goals en drie assists.