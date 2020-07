Van Dijk in zeer bijzonder rijtje

Wel waren er ooit twee keepers die geen minuut misten in de Premier League: Sander Westerveld (Liverpool, 2000-2001) en Tim Krul (Newcastle United, 2011-2012).



Van Dijk staat in zeer bijzonder rijtje, want in de geschiedenis van de Premier League waren er slechts vier spelers die geen enkele minuut misten in een seizoen. Manchester United-speler Gary Pallister was de eerste in het seizoen 1992/1993. Daarna was het lang wachten op de volgende. In 2014/2015 kreeg Pallister een opvolger in John Terry. Een seizoen later was Wes Morgan bij Leicester City de rots in de branding in het historische kampioensjaar. Cesar Azpilicueta was de laatste speler in dit kleine rijtje: in 2016/2017 miste hij geen minuut.