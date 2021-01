Van Dijk krijgt bij revalidatie in Dubai bezoek van MMA-ster Nurmagomedov

Eigenaar Olympiakos en Nottingham Forest vrijgespro­ken in Grieks onderzoek match­fixing

28 januari Evangelos Marinakis, de eigenaar van de Griekse topclub Olympiakos, is net als 27 anderen door een Hof van Beroep vrijgesproken in een onderzoek naar matchfixing in Griekenland. Er werd niet voldoende bewijs gevonden voor enkele mogelijk vervalste wedstrijden in 2012 en 2013.