Van Dijk: Prijzen een eer, maar zou ze zo inruilen voor de landstitel

Zowel spelersvakbond PFA als de Premier League zelf riep Van Dijk onlangs uit tot speler van het jaar. ,,Het is een grote eer, een enorme eer, maar ik zou het meteen inruilen voor de Premier League-titel", zegt Van Dijk tegenover de Evening Standard. Manchester City (4-1 bij Brighton) won net als Liverpool (2-0 tegen Wolverhampton Wanderers) gisteren zijn laatste duel en hield de club van Van Dijk en Georginio Wijnaldum zo op een punt afstand. ,,Waardering krijgen voor wat ik dit seizoen heb gedaan is mooi, zeker als verdediger, maar ik heb alles te danken aan de mensen om mij heen. Zonder al die anderen die met me gewerkt en gespeeld hebben dit seizoen, zou het nooit mogelijk zijn geweest.”



Toen Glenn Murray Brighton halverwege de eerste helft op voorsprong zette tegen ManCity, barstte het feest los op Anfield. Van Dijk en co kregen dat duidelijk mee. ,,Het was niet eenvoudig om geconcentreerd te blijven, nee, in tegendeel. Maar je moet eerlijk blijven naar jezelf. Als dat je niets doet, dan hou je jezelf voor de gek. De fans gingen compleet uit hun dak. Dat merk je en daar kun je niets aan doen.”



Dat City die tegenslag nog voor rust omboog in een voorsprong kreeg Van Dijk niet mee. ,,Daar merkte ik niets van. In de rust hoorden we het natuurlijk, maar in de tweede helft had ik geen idee wat er in Brighton gebeurde.”



Ondanks de teleurstelling van het missen van de titel, regeert de trots over een geweldig jaar. ,,Het eindigt met 97 punten en veel positieve dingen om mee te nemen naar volgend seizoen. Daar moeten we erg trots op zijn.”