Van Dijk weet wat grootste uitdaging dit seizoen is: ‘Niveau van afgelopen twee jaar vasthouden’

Het afgelopen seizoen won Liverpool na 30 jaar zonder landstitel eindelijk de Premier League, met 99 van de mogelijke 114 punten. Een jaar eerder was de formatie van coach Jürgen Klopp tweede achter Manchester City, met 97 punten. ,,We moeten deze prestaties blijven leveren”, zegt Van Dijk. ,,Van wedstrijd tot wedstrijd, van jaar tot jaar. Wekelijks een resultaat behalen, dat is het doel.”

Afgelopen zaterdag opende Liverpool de competitie met een vrij moeizame zege (4-3) op Leeds United, dat na zestien jaar terugkeerde in de Premier League en het de titelverdediger knap lastig maakte op Anfield. ,,Opnieuw zijn we er in geslaagd met een goed resultaat te beginnen. Wat dat betreft hebben we de lijn van de afgelopen jaren weer te pakken. Maar we denken er nog niet over na waar we aan het eind van het seizoen staan. We kijken gewoon van wedstrijd tot wedstrijd.”