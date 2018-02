Van Dijk wint met Liverpool tegen oude club Southampton

Liverpool staat door de overwinning in Southampton weer derde in de Premier League. Het gat met nummer twee Manchester United, dat eerder vandaag met 1-0 verloor bij Newcastle United, is nog maar twee punten. Southampton, waar Wesley Hoedt de hele wedstrijd speelde, blijft door de nederlaag achttiende in de Premier League. Het gat naar de zevende plek is echter maar tien punten, dus de verschillen zijn nog enorm klein.

Georgino Wijnaldum en Virgil van Dijk speelden de hele wedstrijd bij Liverpool. Voor Van Dijk was het een speciaal duel, want hij kwam tweeënhalf jaar uit voor The Saints . Ronald Koeman pikte hem in de zomer van 2015 voor 16 miljoen euro op bij Celtic. Afgelopen maand vertrok Van Dijk voor een recordbedrag van 84,5 miljoen euro naar Liverpool, waarmee hij de duurste verdediger ooit werd. Van Dijk kijkt uit naar de samenwerking met Ronald Koeman bij Oranje. Hij had de nieuwe bondscoach onlangs al aan de telefoon, vertelde hij na afloop voor de camera van Ziggo Sport. ,,Ik sprak hem toevallig voordat alles bekend is geworden. Iedereen weet dat ik een heel grote fan ben van deze bondscoach. Hij heeft me hier naartoe gehaald en de kans gegeven in de Premier League. Daar ben ik hem altijd dankbaar voor.''

Firmino en Salah scoren

Het was voor Salah alweer zijn 29ste doelpunt van dit seizoen. Daarvan maakte hij er 22 in de Premier League in 27 wedstrijden. Salah kwam vorig seizoen in 41 duels (in alle competities) tot 19 doelpunten voor AS Roma, zijn persoonlijke record tot dan toe. Salah is (nog) geen topscorer in de Premier League, want Tottenham Hotspur-spits Harry Kane bracht zijn totaal gisteren naar 23 met zijn winnende goal in de Londense derby tegen rivaal Arsenal.