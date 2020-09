Van eredivisie-flop naar de Bundesliga-top: ‘Hij is sterk, snel en je kan hem lanceren’

Alexander SørlothBij FC Groningen vertrok hij drie jaar geleden als een miskoop. Maar na omzwervingen door Europa heeft Alexander Sørloth met een transfer naar RB Leipzig alsnog de top bereikt. Oud-ploeggenoot Hedwiges Maduro is niet verrast. ,,Hij is één van de sterkste spelers met wie ik ooit heb gespeeld.’’

Door Mart ten Have



Sørloth (24) scoorde in de eredivisie nauwelijks, maar groeide in Turkije uit tot een doelpuntenmachine. De Noor was afgelopen jaar 33 keer trefzeker voor Trabzonspor. Reden voor de Duitse topclub RB Leipzig om twintig miljoen euro voor hem neer te leggen.

De voormalige eredivisieflop werd met 24 goals topscorer van Turkse Süper Lig en maakte ook nog eens zeven doelpunten in het door Trabzon gewonnen bekertoernooi. Daarnaast maakte hij er twee tijdens de kwalificatie voor de Europa League. De Turkse club huurde hem van Crystal Palace, waar Leipzig het transferbedrag aan overmaakt. Trabzonspor had een doodverkooppercentage in de huurovereenkomst opgenomen, waardoor de club een deel van de transfersom krijgt.

Volledig scherm Sørloth zoals ze hem bij Trabzonspor leerden kennen: juichend. © BSR Agency

Maandag werd de transfer van Sørloth naar Leipzig officieel. Met een blikje Red Bull in zijn hand werd hij breed lachend gefotografeerd. Afgelopen weken werden hij zelfs in verband gebracht met clubs als Real Madrid, maar volgens Sørloth zelf dacht hij alleen maar aan Red Bull Leipzig. ,,Toen het seizoen afgelopen was, begonnen de gesprekken en toen werd gelijk duidelijk dat ik hier honderd procent wilde spelen”, is te lezen op de website van de club.

Bij FC Groningen streek hij neer in januari 2016 en speelde hij lang niet altijd. Hij trok toe naar ploeggenoot Hewiges Maduro: ,,Bij FC Groningen speelden we technisch voetbal in de kleine ruimte met jongens als Mimoun Mahi, dat is niet zijn spel”, aldus Maduro, die zag dat het Sørloth het ook mentaal lastig had in Groningen. ,,Op trainingen sprongen ballen van z'n voet, in het stadion floten ze hem uit, dan zei hij: Ze begrijpen mij niet.”

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

Maduro speelde zelf ook niet altijd en gaf zijn elf jaar jongere teamgenoot toen een aantal adviezen, die de spits later van pas kwamen. ,,Voetbal is een teamsport, maar je moet jezelf trainen. Je verandert van club en kunt overal wat leren. In de ene competitie komen je kwaliteiten beter tot hun recht dan de andere. Ik weet zeker dat hij dat nog weet.”

Wat dat betreft heeft Sørloth al veel geleerd, want hij is inmiddels toe aan zijn achtste profclub. ,,Dat Leipzig hem nu haalt, snap ik heel goed. Hij is fysiek sterk, snel en je kan hem lanceren, dat past perfect in hun spel in de omschakeling”, vertelt de jeugdtrainer van Almere City die alle vertrouwen in de Noor heeft. ,,Als hij de kans krijgt bij Leipzig, gaat hij daar doelpunten maken.”

Volledig scherm Alexander Sørloth bij zijn presentatie in Leipzig. © EPA