Van Gaal waarschuwt Lang: ‘Dat moet hij bij mij niet doen’

Zodra Lang terugkomt bij Club Brugge wacht er in ieder geval een gesprek met zijn coach daar. Philippe Clement vond namelijk dat de aanvaller tegen Anderlecht (1-1) veel te veel bezig was met andere zaken.



,,Ja, dat vond ik ook en ik had er op voorhand nog voor gewaarschuwd. Je ziet jonge spelers groeien en beter worden, maar af en toe zit er een dag tussen dat alles wat ze hebben geleerd, verdwenen is. Dat is niet met slechte bedoelingen, maar daar moet aan worden gewerkt", gaf Clement op de persconferentie als antwoord op de vraag of Lang zichzelf uit de wedstrijd had gespeeld.