Van La Parra maakt met werelddoelpunt eerste Premier Leaguetreffer

Video Hé, waar is die bal nou?

17:13 Robin Zentner heeft nog niet zoveel ervaring in de Bundesliga. Sterker nog, het duel van vandaag met Borussia Mönchengladbach was pas zijn eerste in de basis van FC Mainz, als vervanger van de nog altijd geblesseerde René Adler. Kennelijk stond Zentner nog bol van de zenuwen, getuige het moment in de 31ste minuut waarin hij de bal 'eventjes' volledig kwijt was.