Van Marwijk: Deur Saoedi-Arabië niet dicht

Door Sjoerd Mossou



,,Nee, dat heeft me niet echt verbaasd, eerlijk gezegd'', reageert Van Marwijk, die met Saoedi-Arabië kwalificatie afdwong voor het WK in Rusland. ,,Via mijn staf en de mensen met wie ik nauw heb samengewerkt, begreep ik al dat het erg slecht ging, en ik kreeg ik in grote lijnen wel mee wat er speelde. Wij hebben twee jaar lang een duidelijke koers uitgezet, daar is rigoureus mee gebroken. Blijkbaar heeft dat niet goed uitgepakt.''



De Saoedische bond belde nog niet naar Van Marwijk om hem alsnog terug te halen voor het WK in Rusland. De Nederlander gooit de deur echter niet bij voorbaat dicht. ,,We hebben twee jaar hard gewerkt om dat WK te halen'', aldus Van Marwijk. ,,Dat werk hebben we niet af kunnen maken, dat lijkt me duidelijk. Maar in alle gevallen doe ik het alleen op mijn voorwaarden. Ik heb twee maanden geleden precies aangegeven wat mijn visie was, welke eisen ik stelde aan de voorbereiding en aan de invulling van de staf. Daar denk ik nu niet opeens anders over. Ze weten exact wat ik wil, dus ik wacht het gewoon rustig af.''