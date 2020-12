Van Marwijk gelooft in WK-kwalificatie met Emiraten: ‘Afmaken waar ik gebleven was’

Door Sjoerd Mossou



Bert van Marwijk werd dik een jaar geleden ontslagen als bondscoach van de Verenigde Arabische Emiraten, maar diezelfde voetbalbond belde deze maand opnieuw naar Meerssen. Of de Nederlandse trainer misschien alsnog wil terugkeren om af te maken waar hij aan begonnen was: de kwalificatie voor het WK in Qatar.



,,Van de ene kant heel gek natuurlijk’’, aldus Van Marwijk. ,,Maar wat voor mij doorslaggevend was: vooral de spelers gaven aan me graag terug te willen. Die werkrelatie was al goed, zij hebben ook steeds contact gehouden met onze stafleden, onder wie Roel Coumans en John Metgod. De spelers hebben uiteindelijk sterk voor ons gepleit bij de bond. Dan ga je toch nadenken.’’