Van Marwijk wordt bondscoach van Verenigde Arabische Emiraten

Zijn rol op de achtergrond bij PSV, waar hij zijn schoonzoon Mark van Bommel van adviezen voorziet, blijft Van Marwijk de komende maanden nog invullen.

Het contract van Van Marwijk bij de Verenigde Arabische Emiraten loopt tot en met de Azië Cup in 2023, met kwalificatie voor het WK 2022 in Qatar als grootste doel. Het nationale team van de Verenigde Arabische Emiraten deed in 1990 voor het laatst mee aan het WK.

Vandaag tekende Van Marwijk zijn contract, morgen zal hij worden gepresenteerd aan de media. Hij zit komende week in Abu Dhabi op de tribune voor de vriendschappelijke interlands tegen Saudi-Arabië (morgen) en Syrië (dinsdag). Saleem Abdelrahman is nu nog de tijdelijke coach van het land. Alle spelers in de huidige selectie van de Verenigde Arabische Emiraten zijn actief bij clubs in eigen land.

De 65-jarige Italiaans Alberto Zaccheroni was de afgelopen twee jaar bondscoach van de Verenigde Arabische Emiraten, maar hij stapte eind januari op na de pijnlijke uitschakeling in de halve finales van de Azië Cup in eigen land. Syrië was toen in de halve finale verrassend met 4-0 te sterk. De bekendste namen in de selectie van de Verenigde Arabische Emiraten zijn de linksbenige spelmaker Omar Abdulrahman (27) en aanvoerder Ali Mabkhout (28), die al goed was voor 48 goals in 65 interlands.

De kwalificatie voor het WK 2022 en de Azië Cup van 2023 begint komende zomer. Dan zal Van Marwijk voor het eerst voor de groep staan. Het is nog niet bekend welke assistent hij mee zal nemen.

UAEFA on Twitter اتحاد الكرة يُكمل اجراءات التعاقد مع الهولندي فان مارفيك لتولي تدريب منتخبنا الوطني .. #منتخب_الإمارات

Vierde klus als bondscoach

Van Marwijk was van 2015 tot en met 2017 al bondscoach van Saudi-Arabië. Dat land loodste hij overtuigend naar het WK 2018 in Rusland, maar kort daarna stapte hij op omdat hij met de band geen nieuw contract overeenkwam. Van Marwijk was uiteindelijk toch aanwezig als bondscoach op het WK in Rusland, maar met de nationale ploeg van Australië. Van Bommel was tijdens dat toernooi zijn assistent en tekende destijds zijn contract bij PSV. Van Marwijk was sinds 1998 als clubtrainer actief bij Fortuna Sittard, Feyenoord, Borussia Dortmund en HSV. Van 2008 tot 2012 was hij ook al bondscoach van het Nederlands elftal, waarmee hij tweede werd op het WK 2010 in Zuid-Afrika.

Van Marwijk adviseert Van Bommel dit seizoen bij PSV in een rol als mentor en doet dat zonder bij duels op de bank te zitten. Hij staat af en toe op het trainingsveld, is beschikbaar als klankbord en zit bij wedstrijden op de tribune.

Volledig scherm Bert van Marwijk. © BSR/SOCCRATES