Van Nistelrooy: Lukaku gaat het maken in Manchester

84 miljoen euro legde United deze zomer neer voor de Belgische goalgetter. Bij zulke bedragen lig je meteen onder een vergrootglas, weet Van Nistelrooy, voor wie de club in 2001 ruim 30 miljoen euro betaalde – toen een recordbedrag in de Premier League. ,,Vooral in de eerste duels hangt dat prijskaartje als een molensteen om je nek. Als je niet scoort, zullen mensen daar meteen over beginnen. Maar Lukaku maakt ze wel en ik weet zeker dat hij er mee door zal gaan.”



Van Nistelrooy vindt dat Lukaku als speler op hem lijkt. ,,Lukaku is een echte nummer 9, net als ik ooit was. Je zou ons nooit op de vleugel opstellen. We zijn hetzelfde type speler: slim bewegen achter de verdediging, gevaarlijk in de box en sterk aan de bal”, zegt de huidige spitsentrainer van PSV. Hij scoorde in 219 duels 150 keer voor ManUnited.



,,Je ziet nu al dat Lukaku het verschil maakt bij de club. Hij maakt goals en heeft in José Mourinho de juiste coach om hem te begeleiden. Er zullen moeilijke fases zijn, maar Mourinho weet wat er gevraagd wordt om hem daar doorheen te gidsen.”



Het scheelt ook dat Lukaku topspelers om zich heen heeft die voor aanvoer zorgen, zegt Van Nistelrooy. ,,In mijn tijd speelde ik met geweldenaren – Ryan Giggs, Paul Scholes, Roy Keane en David Beckham. Met die spelers achter me hoefde ik alleen maar in een gaatje te lopen, de bal kwam vanzelf.”



Lukaku ontvangt vanmiddag om 17.00 uur zijn oud-club Everton op Old Trafford. Dat duel wordt live uitgezonden door Ziggo Sport. Een samenvatting volgt later vanavond op AD.nl.