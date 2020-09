Van San Marco tot Luc, de voorgangers van Lammers in de Serie A

Sam Lammers heeft een aantal legendarische Nederlandse voorgangers in de Serie A, maar niet iedereen kende een succesvol verblijf. Zo verging het de negen andere Nederlandse spitsen in de Serie A.

Door Mart ten Have

Lees ook Sam Lammers voor 10 miljoen euro van PSV naar Atalanta Bergamo Lees meer

De succesvolste Nederlandse spits in de Serie A is zonder twijfel Marco van Basten. In 1987 legt AC Milan meer dan een miljoen euro neer voor San Marco. Vergezeld door Ruud Gullit en Frank Rijkaard, komt Van Basten in 147 Serie A-wedstrijden tot negentig doelpunten voor AC Milan. In zes seizoenen Italië wint hij elf prijzen met I Rossoneri, waaronder drie keer het landkampioenschap en twee keer de Europa Cup 1. Daarnaast wordt hij verkozen tot wereldvoetballer van het jaar en wint hij drie keer de Ballon d’Or in 1988, ‘89 en ‘92. Na twee jaar blessure leed kondigt hij in 1995 zijn afscheid aan. Zijn afscheidsronde door San Siro wordt er een om nooit te vergeten.

Als Van Basten arriveert in Italië keert Wim Kieft terug naar de eredivisie. In 1983 vertrekt hij op 21-jarige leeftijd van Ajax naar Pisa. Drie keer treft Kieft slechts doel in zijn eerste seizoen in Italië waarin hij met Pisa degradeert naar de Serie B. Daar is hij met vijftien doelpunten een belangrijk onderdeel van de promotie naar de Serie A. Terug op het hoogste niveau treft Kieft nog zeven keer doel, in alle competities bij elkaar schiet hij 36 keer raak in het shirt van Pisa. In ‘86 gaat hij naar Torino waar hij een succesvol seizoen beleeft. Zestien goals in 32 wedstrijden leidden tot een terugkeer naar Nederland waar hij bij PSV tekent.

Volledig scherm Marco van Basten. © PICS UNITED/PRESSE SPORTS

Het jaar dat Kieft zijn kicksen aan de wilgen hangt, begint Dennis Bergkamp zijn carrière in de Serie A. HIj verlaat Ajax voor Inter. In zijn eerste seizoen maakt The Non-Flying Dutchman acht doelpunten en in zijn tweede seizoen nog twee. De Bergkamp van Ajax wordt hij niet in Milaan. Na twee seizoenen neemt Arsène Wenger's Arsenal hem over en groeit hij op Highbury uit tot een van de beste Arsenal-spelers ooit.

Nadat Ajacied Berkamp voor Inter kiest, laten Patrick Kluivert, en Klaas-Jan Huntelaar hun ogen vallen op de andere club uit Milaan. Beide spelers slechts een seizoen in San Siro. Zes doelpunten maakt Kluivert in het seizoen 1997/1998. Het levert Milan een tiende plek op de ranglijst op voordat Louis van Gaal hem naar Barcelona haalt.

Bijna tien seizoenen later volgt Huntelaar, voor ongeveer vijftien miljoen euro komt hij over van Real Madrid. Bij AC Milan speelt hij 25 wedstrijden en maakt hij daarin zeven doelpunten. Milan eindigt derde in 2009/2010, twaalf punten achter rivaal Inter. Huntelaar vertrekt naar Schalke 04.

Volledig scherm Klaas-Jan Huntelaar © Henk-Jan Dijks

Net als Kluivert en Huntelaar zit er voor Luc Castaignos ook maar een seizoen Serie A in. Na vijftien doelpunten voor Feyenoord neemt Inter hem over. 180 minuten mag hij meedoen in het eerste, daarin weet hij een doelpunt te maken. Tegen Siena helpt hij Inter met een goal aan de drie punten. Verder scoort hij niet meer. Een jaar later keert hij terug naar Nederland en gaat hij voor FC Twente spelen.

De pioniers

De eerste Nederlandse spits in Italië is Faas Wilkes. In 1949 verruilt hij Xerxes voor Inter. Wilkes blijft drie seizoenen in Milaan waarin hij 56 doelpunten maakt in 95 wedstrijden. De Rotterdammer is een succes, al zit er voor hem niet meer in dan een tweede en derde plaats in de Serie A. Wilkes vertrekt in 1952 naar Turijn om voor Torino te gaan spelen. Daar maakt hij een doelpunt in twaalf wedstrijden. Een jaar later stapt hij over naar Valencia.

Een jaar na Faas Wilkes vertrekt ook doelpuntenmaker André Roosenburg naar Italië. Hij laat het Friese Sneek achter zich voor Florence. Bij Fiorentina maakt hij in drie seizoenen zeventien doelpunten in 59 wedstrijden voor hij terugkeert naar Nederland en weer bij Sneek gaat voetballen. Begin jaren zestig verlaat Piet Kruiver PSV en vindt hij een keer het Italiaanse doel namens Vicenza. Een jaar later tekent hij bij Feyenoord.