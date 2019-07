Van 't Schip: Sandler voetballend misschien wel beter dan Virgil

John van ‘t Schip had Sandler in Zwolle een jaar onder zijn hoede en tipte hem bij Manchester City. De Nederlander werkte eerder vier jaar voor Melbourne City (de Australische club met dezelfde eigenaar als Man City) en had op die manier nog contacten in het Etihad Stadium.

,,Er was na zijn tweede seizoen bij Zwolle interesse van AZ en PSV”, zegt Van ‘t Schip in de Belgische krant Het Laatste Nieuws. ,,Dus tipte ik hem bij City. Ze volgden hem en besloten ook om hem aan te trekken. Jammer genoeg raakte hij geblesseerd toen hij naar Manchester vertrok. Hij had een operatie nodig aan de knie en was een vijftal maanden out. Daarna sloot hij aan bij de A-kern en mocht ie ook debuteren in de bekercompetities.”

Van ‘t Schip zag in 2017 meteen potentie in Sandler, die hem stiekem vergelijkt met Liverpool-held Virgil van Dijk. ,,Ik was direct overtuigd van zijn voetballende kwaliteiten‘’, zegt Van 't Schip. ,,Hij heeft een geweldige inspeelpass en een goeie crossbal. Philippe heeft het inzicht om linies over te slaan en durft die bal ook te spelen. Verdedigend was er nog wel wat op aan te merken. Daar heeft hij grote stappen in gezet. Als hij fit blijft, heeft Anderlecht er een goede centrale verdediger bij met veel potentie. Van Dijk heeft het natuurlijk al waargemaakt bij FC Groningen, Celtic, Southampton én Liverpool. Maar voetballend is Philippe misschien wel beter. Alleen verdedigend moet hij nog verbeteren. Eén tegen één en met ruimte in zijn rug moet hij nog groeien.”