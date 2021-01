Van werkweigering tot een ander shirt dragen: de manieren waarop je een transfer kunt forceren

De open kaart

Na zijn twee treffers tegen FC Twente vertelde Klaas-Jan Huntelaar dat hij openstond voor een vertrek bij Ajax om zijn andere grote voetballiefde, Schalke 04, te behoeden voor degradatie uit de Bundesliga. Voor de camera’s van ESPN zei de spits van Ajax: ,,Ik heb inderdaad tegen Marc Overmars gezegd dat Ajax het mij moet gunnen als ik het wil. Marc ging nog kijken. Waar ik naar neig? Ik weet het nog niet, misschien maak ik het morgen wel bekend. Ik ga er eens een nachtje over slapen, maar eens even genieten van deze wedstrijd.”

Deze week kwam er witte rook uit Gelsenkirchen: Huntelaar vertrekt naar de hekkensluiter van de Bundesliga en sluit zijn carrière af bij Schalke 04. De 37-jarige spits speelde open kaart en zijn wens werd ingewilligd.

Volledig scherm Huntelaar (midden) op het trainingsveld van Schalke. © BSR Agency

De arbitragecommissie

Volledig scherm Ronald de Boer (links) en Frank de Boer. © Leo Vogelzang Een advocaat in de arm nemen en dan naar de arbitragecommissie van de KNVB stappen om op die manier een transfer forceren. Hier zijn tal van voorbeelden van te noemen. De broers Frank en Ronald de Boer, bijvoorbeeld. Ze wilden graag vertrekken bij Ajax. FC Barcelona stond op de stoep voor Frank, Ronald kon waarschijnlijk naar Arsenal. Ajax weigerde de tweeling te laten gaan, omdat de club hen te belangrijk vond. Dus spanden de broers een arbitragezaak aan, omdat beiden naar eigen zeggen hun positie konden verbeteren. Voor de arbitragecommissie bleek dit geen gegronde reden voor een vertrek. Een half jaar later vertrokken de broers alsnog met zijn tweeën naar FC Barcelona. Later noemden zij de manier waarop de overstap tot stand is gekomen het enige smetje op hun carrière.

Of neem Luis Suárez die als 20-jarige aanvaller bij FC Groningen in zijn eerste seizoen direct clubtopscorer werd. Die prestaties waren ook Ajax niet ontgaan. De Uruguayaan wilde hoe dan ook naar de hoofdstad vertrekken. FC Groningen wilde 9,5 miljoen euro, Ajax betaalde 7,5 miljoen. Suárez stapte zelf naar de arbitragecommissie, omdat hij zich bij Ajax sportief en financieel kon verbeteren.

Dat zag de arbitragecommissie, maar dat was toch geen reden om het contract te laten ontbinden. Daarnaast had de spits gezegd graag nóg een jaar in Groningen te willen blijven. ,,Er is sprake van een sportieve verbetering bij een overgang van FC Groningen naar Ajax, maar de verschillen tussen de recente prestaties van beide clubs zijn echter niet zodanig dat gesproken kan worden van onmiskenbare aanmerkelijke sportieve verbetering”, oordeelde de commissie. Een dag later was de transfer beklonken voor 7,5 miljoen euro inclusief 1 miljoen aan bonussen.

Aangetekende brief

Lionel Messi pakte het anders aan. De Argentijnse steraanvaller wilde in goed overleg uit elkaar met FC Barcelona ondanks zijn doorlopende contract tot de zomer van 2021. De inmiddels vertrokken directeur Josep Maria Bartomeu weigerde om met hem in gesprek te gaan, schreef de Spaanse sportkrant Sport afgelopen zomer. Dus koos Messi een andere route en stuurde een burofax, een officieel aangetekende brief waarin hij zijn vertrekwens bekendmaakte. Hij ontbrak op de eerste training onder Ronald Koeman.

De soap ontstond zo: in een clausule staat dat hij zijn contract vóór 10 juni eenzijdig mag verscheuren. Door de coronacrisis en het verlengde seizoen was deze deadline verstreken. Dus wilde Bartomeu daar niets van weten. Het was 700 miljoen euro betalen (transfersom) of wachten tot de zomer van 2021 om transfervrij te vertrekken. Inmiddels is Messi met de vertrokken Luis Suárez topscorer in La Liga met elf doelpunten.

Volledig scherm Lionel Messi en Ronald Koeman. © EPA

Werkweigering

Volledig scherm Steven Bergwijn, kort voor zijn vertrek. © Brunopress Voor Steven Bergwijn was er interesse vanuit Londen. Tottenham Hotspur wilde de aanvaller van PSV graag inlijven, maar een duel met FC Twente stond nog op het programma. Daar had de vleugelspeler geen trek in. Een telefoontje met trainer Ernest Faber pakte Bergwijn op als vrijbrief om naar Londen te vliegen, terwijl de directie hem dat had verboden. Twee dagen later maakte Spurs 30 miljoen euro over naar Eindhoven. De deal was beklonken.

Officieel transferverzoek

Virgil van Dijk vond het in de zomer van 2017 tijd voor een stap hogerop en maakte dat in een aantal gesprekken kenbaar bij de directie van Southampton, die onder geen beding wilde meewerken aan een vertrek van de toen 26-jarige verdediger. Hij moest in de voorbereiding op het nieuwe seizoen 2017-2018 apart trainen van de groep en kreeg een boete van twee weeksalarissen, maar werd later in genade aangenomen.

Via een officieel transferverzoek wilde hij een overstap forceren. Die route betreurde hij in een officieel statement. ,,Ik had gehoopt een goede relatie te behouden met iedereen bij de club, maar helaas is die in het licht van de recente ontwikkelingen ernstig aangetast. Ik ben iedereen bij Southampton erg dankbaar, maar nu is het voor mij tijd om de volgende stap te zetten. Hopelijk vinden we voor alle partijen de beste oplossing.” De transfer kwam er. Een half jaar later was Van Dijk destijds met 80 miljoen euro duurste verdediger in de historie.

Een ander shirt dragen

Begin dit jaar baarde Didier Lamkel Zé opzien met zijn manier om een transfer te forceren. De aanvaller uit Kameroen is al een tijdje uit de gratie bij Royal Antwerp FC en wil deze transferwindow nog vertrekken. Het liefst naar Panathinaikos. Bij aankomst op de training droeg hij een shirt van Anderlecht. Een dag later, kondigde hij op Instagram aan, zou hij het shirt van aartsrivaal Germinal Beerschot aantrekken. ,,Het is simpel: ik wil naar Griekenland vertrekken. Ik heb mijn persoonlijk akkoord gegeven. Speel niet met mijn carrière”, zei Zé.

Deze tactiek werkt vooralsnog niet. Hij staat nog altijd onder contract in Antwerpen.

