Van Wijk weer aan de slag bij Roeselare

Tussen 2002 en 2006 stond Van Wijk al aan het roer bij de Belgische voetbalclub. Met succes, want Roeselare promoveerde naar de eerste klasse. Eind 2008 nam Van Wijk de leiding nog eens over. Roeselare stond toen op de laatste plaats, maar wist zich toch te handhaven. Een jaar later degradeerde Van Wijk met Roeselare, waarna hij moest vertrekken.