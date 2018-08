Van Wolfswinkel nekt oude ploeg Vitesse

De Zwitsers waren vooral gevaarlijk via de tegenaanval. Albian Ajeti passeerde doelman Eduardo na iets meer dan een half uur spelen, maar schoot de bal vervolgens in het zijnet. Valentin Stocker van Basel schoof de bal vlak voor rust nog voorlangs.



Van Wolfswinkel kreeg in de tweede helft de beste kans. De spits, die onder de nieuwe trainer Marcel Koller als rechtsbuiten speelt, kwam uit een counter oog in oog met Eduardo. De Portugese sluitpost van Vitesse redde. Veel kansen volgden daarna niet meer. Tot de 93ste minuut. Van Wolfswinkel ging na een fraaie pass van Luca Zuffi alleen op Eduardo af, ditmaal was het wel raak: 0-1.



Volgende week is in Basel de return. Mocht Vitesse de laatste voorronde halen, wacht de dubbele confrontatie met de Wit-Russische club Dinamo Brest of Apollon Limassol uit Cyprus.