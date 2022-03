Vanavond in de Champions League: kraker Real Madrid - PSG, Sporting wacht onmogelijke opgave tegen City

Woensdag 21.00 uur: Real Madrid - Paris Saint-Germain

Dé wedstrijd van deze week wordt gespeeld in Madrid. Real Madrid moet een 1-0 achterstand goed zien te maken tegen het sterrenensemble van Paris Saint-Germain. De Koninklijke staat er ongekend florissant voor in de eigen competitie: naaste belager Sevilla volgt de koploper op acht punten. Wel zijn de Madrilenen uitgeschakeld in de Copa del Rey. Real verloor in de kwartfinales van het Spaanse bekertoernooi in Bilbao van het inmiddels zelf ook uitgeschakelde Athletic Club.

Dat Paris Saint-Germain gewaagd is aan Real Madrid, blijkt uit alle statistieken. Ook de Parijzenaars staan eveneens riant bovenaan in de eigen competitie: ondanks de nederlaag van afgelopen weekend tegen OGC Nice, met een hoofdrol voor Calvin Stengs, staat Paris nog altijd 13 punten los van haar plaaggeest. Een andere opvallende gelijkenis is dat ook PSG niet meer in de nationale beker actief is. De sterrenploeg van trainer Mauricio Pochettino werd in de achtste finales uitgeschakeld door, wederom, Nice.

Hoewel Real Madrid de laatste weken betere resultaten in de competitie heeft geboekt, kan PSG bogen op een 1-0 voorsprong door een doelpunt diep in de blessuretijd van Kylian Mbappé. Diezelfde Mbappé is een twijfelgeval voor de wedstrijd in Madrid, maar reist in ieder geval met de selectie mee. Ploeggenoot en Real Madrid-legende Sergio Ramos is nog wel geblesseerd en komt niet in actie tegen zijn oude ploeg.

Woensdag 21.00 uur: Manchester City - Sporting Portugal

Sporting Portugal staat voor de nagenoeg onmogelijk opgave om de 5-0 thuisnederlaag weg te poetsen in het Etihad Stadium, waar Manchester City afgelopen weekend nog de vloer aanveegde met stadsgenoot Manchester United.

Volledig scherm Kevin de Bruyne was afgelopen weekend de man van de wedstrijd in de stadsderby tegen Manchester United. © EPA

Ook Sporting, de nummer twee van Portugal, draait op nationaal niveau niet slecht, maar in topwedstrijden is het vaak nét niet voor de club waar Cristiano Ronaldo zijn eerste stappen zette als profvoetballer. In de competitie worden de wedstrijden tegen de kleinere clubs doorgaans eenvoudig gewonnen, maar na het gelijke spel tegen Porto werd in de nationale beker thuis verloren van de ranglijstaanvoerder.

Sterspeler Goncalves ontbreekt bovendien bij de Portugezen door een blessure. Ook Manchester City beschikt niet over een volledig fitte selectie. Zo is Nathan Aké er niet bij vanavond. De verdediger kampt met een lichte blessure en trainer Pep Guardiola wil geen risico nemen met de Nederlander.

Bekijk hieronder onze voetbalvideo's: