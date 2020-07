VAR pakt wederom hoofdrol bij cruciale zege Aston Villa

Tegen Crystal PalaceAston Villa heeft een cruciale overwinning geboekt in de strijd tegen degradatie. In eigen huis won Aston Villa met 2-0 van het Crystal Palace van Patrick van Aanholt en Jaïro Riedewald, waardoor het nog mag blijven hopen op lijfsbehoud. De VAR speelde een belangrijke hoofdrol in het duel.

De VAR en de Premier League hebben vooralsnog een tamelijk ongelukkig huwelijk. Dat huwelijk werd er zondagmiddag ook niet veel beter op. Mamadou Sakho dacht de 0-1 binnen te koppen namens Crystal Palace, maar daar stak de VAR een stokje voor. De Franse verdediger leek de bal op de schouder te krijgen, maar de videoarbiter besloot om de goal af te keuren wegens hands. Tot ongeloof bij alles en iedereen bij Crystal Palace.

Dit keer zat het dus mee voor Aston Villa, waar ze afgelopen week nog woest waren op een VAR-beslissing. In het duel met Manchester United kreeg United-speler Bruno Fernandes een penalty terwijl de Portugees juist zelf een overtreding leek te maken. Aston Villa kreeg desondanks toch een penalty tegen en verloor uiteindelijk met 0-3 van The Red Devils. Op social media barstte grote woede uit over de VAR, vooral bij Aston Villa-fans, die de VAR dit keer dus wél mee hadden.

Volledig scherm De goal van Sakho wordt afgekeurd. © REUTERS

Die VAR-beslissing bleek echter wel cruciaal, want in plaats van een voorsprong van Crystal Palace was het vervolgens Aston Villa dat de leiding nam. Trézéguet, die Anwar El Ghazi tot de 88ste minuut op de bank hield, schoot vlak voor rust de 1-0 tegen de touwen bij de tweede paal.

In de tweede helft was het wederom Trézéguet die trefzeker was en het duel binnen het uur op slot gooide. De Egyptenaar kreeg de bal met een beetje geluk in de voeten, waarna hij er simpel 2-0 van maakte. Daarmee bepaalde hij de eindstand, want hoewel Aston Villa nog even een penalty leek te krijgen, werd er niet meer gescoord. Jack Grealish kreeg in eerste instantie een penalty na een overtreding van Van Aanholt, maar de VAR draaide die beslissing terug. Grealish ging volgens de VAR te gemakkelijk naar de grond. Tot opluchting van Van Aanholt, die vervolgens nog een grote kans op de 2-1 om zeep hielp door de bal tegen doelman Pepe Reina aan te schieten.

Door de overwinning wipt Aston Villa weer over AFC Bournemouth heen naar de achttiende plaats in de Premier League. Die plaats betekent aan het einde van de competitie degradatie naar het Championship en dus het is voor de ploeg van El Ghazi zaak om in de resterende drie wedstrijden het gat met Watford (vier punten) te dichten. Na afloop liepen de gemoederen nog even hoog op, waarbij Palace-spits Christian Benteke een rode kaart kreeg.

Volledig scherm Patrick van Aanholt in duel met doelpuntenmaker Trézéguet. © AFP