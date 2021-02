Varane goud waard voor zwak Real Madrid tegen hekkensluiter Huesca

Real Madrid had de gehele wedstrijd moeite met laagvlieger Huesca. De Koninklijke speelde zonder de geblesseerde aanvoerder Sergio Ramos en Eden Hazard, en kon niet overtuigen. Huesca kwam in de 48ste minuut terecht op voorsprong dankzij een prachtig schot van Javier Galan.



Dankzij Raphael Varane ging Madrid niet voor de tweede wedstrijd op rij onderuit (vorige week 1-2 nederlaag tegen Levante). De Franse verdediger maakte zijn eerste doelpunt na een mooie vrije trap van Karim Benzema. Hij sprong het hoogst en kopte bal, die terugkwam van de lat, achter keeper Alvaro Fernandez. In de 84ste minuut tikte hij van dichtbij binnen, nadat de inzet van Casemeiro nog werd gekeerd door Fernandez.

Door de zege stijgt Real Madrid naar de tweede plaats. Nummer drie Barcelona kan op gelijke hoogte komen als het morgen wint van Real Betis. Koploper Atlético Madrid heeft met twee wedstrijden minder gespeeld, zeven punten meer dan de ploeg van Zidane.

Zidane keerde tegen Huesca terug op de bank, nadat hij de laatste twee duels had gemist vanwege besmetting met het coronavirus. De 48-jarige Fransman, die Real Madrid drie keer naar de eindzege in de Champions League leidde, reageerde een dag voor het duel op de persconferentie geïrriteerd op vragen vanwege de aanhoudende speculaties in de Spaanse pers over een mogelijk ontslag. “Ik ben boos, dit is niet wat ik verdien”, zei Zidane voor zijn doen opvallend fel.

Zonder de geblesseerde aanvoerder Sergio Ramos, die een knieoperatie moest ondergaan en wekenlang is uitgeschakeld, speelde de ‘Koninklijke’ verre van overtuigend. Javi Galán schoot Huesca in de 48e minuut op fraaie wijze op voorsprong. De hekkensluiter van La Liga raakte in de eerste minuten na rust ook twee keer de lat.

Varane werkte in de 55e minuut een tikkeltje fortuinlijk de gelijkmaker binnen, nadat een vrije trap van Karim Benzema op de lat was beland. Een vrije trap van Toni Kroos leidde in de 84e minuut tot de winnende treffer. Casemiro stuitte met een kopbal op de keeper van Huesca, maar weer was het Varane die attent reageerde.

Volledig scherm Raphael Varane maakte beide doelpunten voor Real Madrid. © AFP

Volledig scherm Varane kopt de 1-1 binnen na een vrije trap van Karim Benzema. © REUTERS

Volledig scherm Real Madrid staat tweede met 43 punten. © AFP