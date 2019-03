Veel interesse WK voetbal 2023 voor vrouwen

Ook Hud­son-Odoi (18) opgeroepen voor Engels team

18 maart De Engelse bondscoach Gareth Southgate heeft Callum Hudson-Odoi bij zijn selectie gehaald voor de EK-kwalificatieduels met Tsjechië en Montenegro. Het 18-jarige talent van Chelsea zou tijdens de interlandperiode eigenlijk uitkomen voor Jong Engeland. De jeugdige buitenspeler wacht bij zijn club nog op zijn eerste basisplaats in de Premier League. Hij kwam dit seizoen al wel in negentien duels van Chelsea in actie.