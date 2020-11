Veel wereldtoppers aan de kant of dreigen om te vallen

Van den Brom ziet nieuwe club Racing Genk vanaf tribune naar top 3 klimmen

8 november Racing Genk, de nieuwe club van trainer John van den Brom, heeft in de Belgische competitie de uitwedstrijd tegen Sint-Truiden gewonnen: 1-2. Theo Bongonda blonk uit bij de bezoekers. Hij scoorde in de eerste helft twee keer op fraaie wijze. Aanvoerder Steve de Ridder kreeg bij de thuisclub in de extra tijd nog een rode kaart. Genk klom naar de gedeelde tweede plaats, op één punt van koploper Charleroi.