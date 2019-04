Veelbesproken Kean redt Juventus tegen AC Milan in aanloop naar Ajax

Zonder Cristiano Ronaldo stelde Juventus de titel in de Serie A vanavond al zo goed als veilig tegen AC Milan: 2-1. Indrukwekkend was het spel van de thuisploeg zeker niet, een paar dagen voor de kraker tegen Ajax.

Door Sjoerd Mossou



Uitgerekend Moise Kean besliste het duel in de slotfase, scorend met een schuiver in de lange hoek: 2-1. Het Allianz Stadium ontplofte eindelijk, na een moeizame wedstrijd voor de thuisploeg. Vrijwel zeker is inmiddels de landstitel voor Juventus, dat in theorie morgen al kampioen kan worden.



Ook Leonardo Bonucci rende na afloop het halve veld over om de overwinning op AC Milan met Kean te vieren. Een beeld dat nog eindeloos zal worden besproken in de talloze Italiaanse voetbalpraatprogramma’s, na de rel van afgelopen week.

De pas 19-jarige Kean werd afgelopen woensdag op Sicilië racistisch bejegend door de aanhang van Cagliari. Maar nota bene zijn ploeggenoot Bonucci stelde de jonge spits ‘voor 50 procent’ verantwoordelijk voor het incident, in een reactie na afloop. Het ontketende een storm van verontwaardiging in de voetbalwereld – en onmiskenbaar leidde het tot onrust in de kleedkamer van Juventus. Maar brullend van vreugde rende Kean zaterdag langs de tribunes, toegejuicht door het publiek.

Weerslag

Juventus moest het tegen AC Milan nog altijd doen zonder Cristiano Ronaldo, herstellend van een hamstringblessure. De Italiaanse krant Gazetta dello Sport meldde vrijdag in blokletters op de voorpagina dat de Portugees het duel met Ajax gaat halen, maar Ronaldo was tegen Milan zelfs geen bankzitter.

Enig risico met de vedette was op voorhand al onwaarschijnlijk, dat moet gezegd. In theorie had Juventus de landstitel dit weekeinde al kunnen veiligstellen, maar trainer Massimiliano Allegri koos zaterdagavond nadrukkelijk voor de handrem. Reguliere basiskrachten zoals Giorgio Chiellini, Blaise Matuidi en Miralem Pjanic begonnen of bleven op de bank tegen AC Milan. Dat had zijn weerslag: de thuisploeg maakte een ronduit ongeïnspireerde indruk.

Volledig scherm © AFP

Al binnen een minuut kreeg Milan-spits Krzystof Piatek een vrije kopkans, en ook in het vervolg waren de beste mogelijkheden voor Milan, in een klassiek onooglijke Italiaanse wedstrijd. Na 35 minuten ontsnapte Juve nog toen scheidsrechter Michael Fabbri een VAR-moment weigerde te bestraffen na hands van Alex Sandro, maar vier minuten later was het alsnog raak.

Tiémoué Bakayoko zette goed druk in het centrum, deze keer scoorde Piatek feilloos, onder keeper Wojciech Szczesny door: 0-1. Juventus zette daar lange tijd amper iets tegenover, op een fraaie omhaal van Mario Mandzukic na, maar de redding kwam na een klein uur spelen. Milan-verdediger Mateo Musacchio schopte aanvaller Paulo Dybala volkomen onnodig neer in de hoek van het strafschopgebied. De Argentijn benutte het cadeautje zelf: 1-1.