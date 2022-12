Veldbetreding van beroemde chef ‘Salt Bae’ bij WK-finale onderzocht door FIFA

Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Rihanna

Het is niet de eerste keer dat een beroemd persoon voor ophef zorgt door de wereldbeker aan te raken. In 2014 was het zangeres Rihanna die de beker in haar handen wist te krijgen. Op foto's was te zien hoe ze feest vierde met de Mannshaft en de beker, en gaf later zelfs toe de beker een zoen te hebben gegeven.