Vele Spanjaarden weten: de winnaar van El Clásico wordt kampioen

Door Edwin Winkels



Het zal nog niet donker zijn wanneer FC Barcelona vanavond arriveert bij het gigantische trainingscomplex van Real Madrid aan de oostkant van de stad. De spelers kunnen vanuit de bus nog om zich heen kijken en zullen zich verbazen over de desolate omgeving. De dichtstbijzijnde flats staan op honderden meters, velen nog in aanbouw. Er lopen zesbaans straten waarop bijna geen auto’s rijden. Voetgangers zie je er niet, vrijwel niemand stapt er uit bij het metrostation.



Op twaalf kilometer afstand van Estadio Santiago Bernabéu, dat grondig wordt gerenoveerd, spelen Real Madrid en Barça hun 245ste Clásico. Jürgen Klopp, trainer van Liverpool, was dinsdag verbijsterd. ,,Maar dit is een trainingsveld!” constateerde hij bij het betreden van het veld. Een belediging voor iedereen bij Real, want het kleine stadion waar de ploeg tijdens de pandemie speelt draagt de naam van clublegende Alfredo di Stefano. En trainen doet Real altijd op een van de dertien andere velden van het complex in Valdebebas.