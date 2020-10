Veltman en Pröpper krijgen gezelschap van Welbeck bij Brighton & Hove Albion

La Liga Invaller Luuk de Jong verliest met Sevilla bij Granada, Suárez helpt Atlético aan zege

17 oktober Granada blijft uitstekend presteren in de Spaanse competitie. Sevilla, waar Luuk de Jong aan het begin van de tweede helft inviel, werd in eigen huis met 1-0 verslagen dankzij een doelpunt van Yangel Herrera in de 82ste minuut. Sevilla speelde de gehele tweede helft met tien man na een rode kaart van Joan Jordán.