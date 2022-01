Veltman wint met Brighton bij Everton, druk op Benítez neemt toe

Veltman gaf de bal voor op de Franse spits Neal Maupay, die de bal met zijn hoofd klaarlegde voor de Argentijnse international Alexis MacAllister: 1-0. De lange verdediger Dan Burn maakte in de 21ste minuut de 0-2 uit een hoekschop. Vier minuten later kreeg Everton een grote kans op de aansluitingstreffer, maar spits Dominic Calvert-Lewin (eerste wedstrijd sinds zijn teenbreuk eind augustus) schoot zijn strafschop via de lat over.



Via Anthony Gordon werd het in de 53ste minuut alsnog 1-2, maar Alexis Mac Allister maakte na 71 minuten zijn tweede treffer voor Brighton. Gordon maakte vijf minuten later ook zijn tweede goal, maar in het laatste kwartier slaagde Everton er niet meer in de 3-3 op het scorebord van Goodison Park te krijgen. De sfeer in het stokoude stadion in Liverpool was de hele wedstrijd grimmig. De fans van Everton willen coach Rafael Benítez zo snel mogelijk zien vertrekken, maar de grote geldschieter Farhad Moshiri blijft vertrouwen op de ervaring van de Spaanse coach. Everton blijft vijftiende, Brighton staat nu achtste.