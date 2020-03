Verbeek bij Adelaide midden in financiële chaos: ‘Dit is een behoorlijke aanslag’

VideoOok Australië zit in de wurggreep van het coronavirus. Een ramp voor clubs zoals Adelaide United, waar Gertjan Verbeek de scepter zwaait. Op de club is het onrustig. ,,We weten gewoon niet wat er gaat gebeuren.’’

,,Onzekerheid’’, is het eerste woord dat Verbeek uitspreekt voor zijn telefooncamera in Australië. De 57-jarige coach heeft ruim 25 jaar als trainerservaring, maar ook voor hem is deze situatie nieuw. Het is zijn tweede jaar aan het roer bij Adelaide United, waar hij nu niet meer komt. ,,Alles ligt stil. We trainen niet, het isolement wordt steeds groter.’’

Voor zijn club Adelaide United komt de competitiestop behoorlijk slecht uit. ,,De eigenaren zijn in overleg of er wordt doorbetaald of niet’’, vertelt Verbeek. ,,Het is een financiële ramp. Wij stonden er financieel al niet best voor, dus dit is een behoorlijke aanslag.’’ Verbeek merkt dat er onrust heerst op de club. ,,Zeker bij het personeel. We weten gewoon niet wat er gaat gebeuren. We kunnen niet weg. Als de salarissen niet meer worden betaald, hebben we geen inkomen meer. Dat is natuurlijk rampzalig.’’

Ook Down Under volgen de maatregelen elkaar rap op. In Australië is echter nog geen lockdown van kracht. ,,Ik woon dicht bij het strand, dus daar kan ik lekker sporten. Het strand is groot genoeg, dus er is geen sprake van samenscholing.’’ Daar staan in Australië flinke boetes voor. ,,Het kan oplopen tot 1600 dollar, dat is best een flink bedrag. Zeker als je geen inkomen meer hebt.’’

Onzekerheid

Tot 23 april ligt in ieder geval alles stil. De Australische voetbalbond overweegt de competitie in Sydney af te werken, maar daar is nog geen duidelijkheid over. ,,We leven in onzekerheid omdat we niet weten wanneer er een eind aan komt. Ik denk dat het wel langer gaat duren dan twee, drie maanden. Dan komen we in een depressie terecht, dat is nog veel erger.’’