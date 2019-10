Vercauteren over zijn trainersrol bij Anderlecht: ‘Alles is teamwork’

,,Maar ik ga de filosofie niet veranderen”, verzekerde Vercauteren, die vorige week donderdag als ‘supervisor’ aan de technische staf werd toegevoegd. ,,Ik ga de lijn doortrekken en kijken wat er beter kan om meer wedstrijden te winnen. Ik wil gaan bijdragen aan het project. Ik heb intern al veel gesprekken gevoerd, ook met Vincent, maar het is zeker niet de bedoeling om iets te veranderen wanneer dat niet nodig is. Maar als ik iets moet aanpassen, zal ik niet twijfelen dat te doen", zegt Vercauteren, die van 2005 tot 2007 al hoofdtrainer van Anderlecht was. Daarna was hij onder meer coach van België (2009), Racing Genk, Sporting Lissabon, KV Mechelen en Cercle Brugge.

Door de komst van Vercauteren is het nog niet altijd even duidelijk wie welke rol vervult in de omvangrijke staf. ,,Alles is teamwork, iedereen die kan bijdragen aan een resultaat is van belang. We zullen intern veel discussiëren en zelfs verschillende standpunten hebben, maar we zullen met één visie naar buiten komen en er is één coach die beslist. We willen een zo hoog mogelijk rendement halen.”