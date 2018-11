Verdachte schandaal Belgisch voetbal sluit deal met justitie

Duitse media ‘Medelijden met bondscoach Löw na hoopgevend duel’

10:39 Duitsland sloot een miserabel interlandjaar gisteravond in stijl af door in de slotfase een zeker lijkende overwinning tegen het Nederlands elftal te verspelen (2-2). Toch klinkt in de Duitse pers de hoop door dat de wedstrijd in Gelsenkirchen een kantelpunt is voor de ‘Mannschaft.’