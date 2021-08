Verenigde Staten wint Gold Cup, Álvarez is man kwijt bij winnende goal in 118de minuut

Er waren 61.000 toeschouwers aanwezig bij de finale in het Allegiant Stadium in Paradise, Nevada. De Verenigde Staten hadden door een late goal van Gyasi Zardes (‘86) in de halve finale Qatar al verslagen, terwijl Mexico door een doelpunt van middenvelder Héctor Herrera in de 99ste minuut (!) in de andere halve finale met 2-1 won van Canada.



Mexico is recordhouder van de Gold Cup met elf eindzeges, de VS volgt met nu zeven eindzeges. Twee jaar geleden, tijdens de vorige Gold Cup, ging de finale ook tussen de Verenigde Staten en Mexico. Toen wonnen de Mexicanen met 1-0 door een goal van Jonathan dos Santos na 73 minuten.



Ajax-middenvelder Edson Álvarez speelde de hele wedstrijd mee bij Mexico. Enkele minuten voor het einde van de verlenging kreeg Álvarez geel en uit de toegekende vrije trap, die werd genomen door Kellyn Acosta, kopte Robinson de winnende 2-1 binnen. Hij troefde Álvarez daarbij in de lucht af. PSV’er Érick Gutiérrez viel in de 76ste minuut in.