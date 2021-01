Verhuurde Eiting keert terug naar Ajax voor herstel zware knieblessure

Geen Fosu-Mensah Bosz en Sinkgraven pas laat onderuit, Union Berlin mag dromen van Champions League

15 januari Het Bayer Leverkusen van Peter Bosz en Daley Sinkgraven is er voor de vierde Bundesliga-wedstrijd op rij niet in geslaagd om te winnen. De uitwedstrijd tegen Union Berlin leek lang af te stevenen op een doelpuntloos gelijkspel, maar in de slotfase kreeg Bayer Leverkusen nog een stevige tik om de oren van Christian Teuchert: 1-0.