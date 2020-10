Vertrek voorzitter Bartomeu bij FC Barcelona komt dichterbij

Het vereiste aantal van 16.250 fans die instemmen met een motie van wantrouwen tegen Bartomeu was vorige maand al ruimschoots bereikt. Indien in het komende referendum minimaal 66,5 procent van de uitgebrachte stemmen de motie steunt, dient Bartomeu onmiddellijk op te stappen.

Het is nog niet duidelijk wanneer de stemming zal plaatsvinden. Het is mogelijk dat Bartomeu, de man die trainer Ronald Koeman afgelopen zomer naar Barcelona haalde, zelf zijn conclusies trekt nu de motie van wantrouwen eraan komt. Bij de komende presidentsverkiezingen, die nog voor maart 2021 zijn gepland maar mogelijk een of twee maanden naar voren worden gehaald, zou hij zich sowieso al geen kandidaat meer stellen.