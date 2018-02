Videobewijs op grote schermen in Serie A

,,Op betrekkelijk korte termijn zijn we in staat de spelers en toeschouwers te laten zien bij welke spelmomenten de video-arbiter heeft ingegrepen en vooral ook waarom'', zei projectleider Roberto Rosetti op de RAI.

De video-arbiter is sinds dit seizoen in actie in de Serie A. Spelers en toeschouwers blijven vaak in het ongewisse over het videobewijs bij een omstreden spelmoment. ,,Het moet voor iedereen duidelijker worden waarom de videoref in een bepaalde situatie heeft ingegrepen'', aldus Rosetti.