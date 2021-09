Viergever en Willems kunnen ook tegen tien man van Bayern geen vuist maken

Gewonden door aanval op bus van fans Bordeaux

22 september Bij de wedstrijd Montpellier - Bordeaux in de hoogste voetbalcompetitie van Frankrijk zijn zeker zestien supporters van de bezoekers gewond geraakt, zo melden diverse Franse media. Fans van de thuisclub zouden de aanhang van de tegenstander in een bus hebben aangevallen. Ze zouden die in verdekte positie hebben opgewacht bij een rotonde, zo liet een woordvoerder van de plaatselijke politie weten.