Vilhena in rijtje met Cruijff en Bobson na eerste goal voor Espanyol

Vilhena schoot al vroeg in de wedstrijd raak. Na een snelle aanval over rechts kwam de bal in het strafschopgebied, waar Vilhena met zijn mindere rechterbeen kon uithalen en de bovenhoek vond. Lang kon de vijftienvoudig Oranje-international niet genieten van die treffer, want Athletic Club draaide de wedstrijd heel snel om. Dertien minuten na de goal van Vilhena stond het al 2-1 in San Mamés in Bilbao door goals van Oihan Sancet en Iñigo Martínez.