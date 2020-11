Villarreal in vorm knokt zich naar knap punt tegen Real Madrid

Video Nieuw contract Guardiola bij ManCity zet ‘deur naar Messi verder open’

19 november Manchester City heeft het contract met Pep Guardiola met twee seizoenen verlengd. Dat heeft de Engelse topclub via de officiële kanalen bevestigd. In het contract is een optie voor nóg een seizoen opgenomen. Volgens de Daily Mail wil City in januari serieus werk maken van de komst van Lionel Messi. Een nieuw contract voor Guardiola in Manchester zou Messi eerder over de streep trekken.