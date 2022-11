Vincent Janssen heeft na WK langer vrij: spits Antwerp wacht schorsing van drie duels

Met samenvattingen Domper voor Erik ten Hag: Manchester United verliest voor het eerst in 27 jaar bij Aston Villa

Manchester United heeft voor het eerst in 27 jaar verloren bij Aston Villa: 3-1. De ploeg van Erik ten Hag, met Cristiano Ronaldo en Donny van de Beek in de basis, kwam de razendsnelle achterstand in Birmingham niet meer te boven. United heeft door het verlies weer 11 punten achterstand op koploper Arsenal, dat eerder op de zondag met 0-1 won bij Chelsea. Newcastle United en Liverpool deden ook goede zaken.

6 november