Vincent Janssen helpt Mark van Bommel en Antwerp met benutte penalty aan zevende competitiezege op rij

In de 33ste minuut brak Janssen vanaf de strafschopstip de van voor Royal Antwerp, nadat Ekkelenkamp werd neergelegd door een tegenstander. Dat was overigens na een combinatie met Stengs. Vlak na rust werd het 2-0 via Koji Miyoshi. De Japanner scoorde op aangeven van Ekkelenkamp.



De beslissing viel in de 82ste minuut. Het doelpunt was van invaller Anthony Valencia, de assist van Janssen. Ekkelenkamp en Stengs stonden toen al niet meer binnen de lijnen. De Nederlanders werden na 75 minuten gewisseld door Van Bommel. Janssen speelde de hele wedstrijd.