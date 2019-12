Vincent Janssen kampioen van Mexico met Monterrey

De wedstrijd in het iconische stadion in Mexico-Stad werd met 2-1 gewonnen door thuisploeg Club América, maar omdat CF Monterrey vrijdag de heenwedstrijd ook met 2-1 hadden gewonnen kwam er een verlenging en uiteindelijk een strafschoppenserie om de kampioen van Mexico aan te wijzen in de finale van de play-offs in de Liga MX. Deze werden door Monterrey beter genomen: 2-4 winst. Janssen nam de eerste strafschop in de serie en scoorde vanaf elf meter. De linksbenige spits schoot dwars door het midden raak. Zijn ploeggenoot Stefan Medina scoorde vervolgens niet vanaf elf meter namens Monterrey, maar blij Club América misten twee spelers: Nicolás Castillo en Guido Rodriguez. De Argentijnse spits Rogelio Funes Mori had in de 75ste minuut voor de 2-1 gezorgd. Funes Mori maakte in de nacht van donderdag op vrijdag ook de 2-1 in de heenwedstrijd in Monterrey, door in de blessuretijd te scoren met een prachtige omhaal.



Janssen was net als in de heenwedstrijd in de 57ste minuut ingevallen. De 25-jarige spits uit het Brabantse Heesch, die afgelopen zomer voor 9 miljoen euro overkwam van Tottenham Hotspur, kwam in zijn eerste seizoen bij de Mexicaanse topclub tot tien goals in twintig wedstrijden. Zijn broer en ouders waren vannacht aanwezig in het Estadio Azteca, waar 85.000 toeschouwers de ontknoping in de strijd om de Mexicaanse landstitel bijwoonden.