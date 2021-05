Vincent Janssen schakelt Eloy Room uit: Monterrey naar halve finale CONCACAF Champions League

Janssen, oud-spits van Almere City FC, AZ, Tottenham Hotspur en Fenerbahçe, had een aandeel in de eerste twee treffers van zijn club. In de derde minuut dwong hij de Nederlandse doelman Eloy Room (ex-NEC en -Vitesse) met een lage voorzet tot een moeizame redding, waarna Maximiliano Meza toesloeg in de rebound. In de 26ste minuut won Janssen een luchtduel waarna hij een combinatie aanging met Meza. De Argentijn haalde doeltreffend uit, 2-0. Miguel Layún besliste het duel in de 71e minuut.