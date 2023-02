‘Vintage Ferguson’ Ten Hag grapt met Van Persie: ‘Als we Feyenoord loten, weet ik bij wie ik informatie kan krijgen’

met samenvattingEngelse media kwamen gisteravond superlatieven tekort na de overwinning van Manchester United op FC Barcelona (2-1) . De ploeg van Erik ten Hag is weer terug aan de top, zo is de gedachte in Engeland. Dat is vooral te danken aan de Nederlandse coach.

,,Het heeft ons tien jaar gekost om dit punt te bereiken’’, zei oud-doelman Peter Schmeichel op BBC Radio 5. ,,Of Manchester United nu alles of niets wint, we zien de vooruitgang. Erik ten Hag heeft ieder probleem bij de hand genomen, zoals een goede manager dat hoort te doen. Vintage Sir Alex Feruguson’’, vergelijkt Schmeichel de Nederlander met de legendarische oud-coach, die dertien landstitels pakte met United. ,,Wow, we hebben de juiste man te pakken.’’

Ook Robin van Persie was aanwezig op Old Trafford om de wedstrijd te analyseren namens BT Sports. De oud-spits van onder meer Manchester United en Feyenoord prees de selectie van Ten Hag. ,,Casemiro en Raphaël Varane zijn echte winnaars. Zij helpen je over een moeilijk moment heen in wedstrijden. Dat zijn echte tekenen van een goede ploeg.’’

Volledig scherm Erik ten Hag. © ANP / EPA Van Persie en Ten Hag liepen elkaar na de wedstrijd tegen het lijf, toen de Nederlandse coach zijn reactie kwam geven op de wedstrijd. In de achtste finales van de Europa League is Feyenoord een van de mogelijke tegenstanders. ,,Als we Feyenoord loten, weet ik bij wie ik de informatie kan halen’’, grapte Ten Hag over de jeugd- en veldtrainer van de Rotterdammers.

Ook in de media was er lof voor het werk van Ten Hag. De Daily Mail benoemde ex-Ajacied Lisandro Martínez als man van de wedstrijd. ‘Heeft een lange weg afgelegd sinds zijn eerste dagen als United-speler, toen hij werd bespot vanwege zijn lengte. Laat niets passeren en heeft Lewandowski de hele avond gepest. Het is al een cultheld onder veel fans.’ Martínez kreeg een 8. Ploeggenoot Wout Weghorst kreeg een 5. ‘Hij heeft niet veel kunnen doen. Zijn wissel bleek een verstandige.’

Glorieuze comeback

‘Throwback thursday', doelde The Sun op de zege van United die oude tijden deden herleven. ‘Op Old Trafford versloeg Manchester United een tegenstander van wereldklasse, met een glorieuze comeback. Dit was een heerlijke herinnering aan de Fergie-tijden, een retro-avond die je, na jaren van sluimeren, deed beseffen waar deze eens zo machtige club om draait.’

Manchester Evening News schreef over een ‘onvergetelijke avond'. ‘Hoe goed de spelers ook waren, dit was weer de hand van Ten Hag. Daily Telegraph was eveneens lyrisch. ‘Er was meer dan een vleugje Sir Alex Ferguson bij Erik ten Hag op het moment dat Manchester United eindelijk weer eens een memorabele Europese avond beleefde.’

Quote Weghorst moet vanwege de blessure van Anthony Martial vaker spelen dan gepland en dat verzwakt Manchester United. BBC

De BBC was hard in het oordeel over Weghorst, die in de rust naar de kant werd gehaald en werd vervangen door matchwinner Antony. ‘Ten Hag prees hem voor zijn arbeid, maar op dit niveau toonde hij wat hij echt is: een paniekaankoop die het gat moest opvullen na het vertrek van Cristiano Ronaldo in de winter. Weghorst neemt de honneurs voorin waar tot er in de zomer een betere vervanger kan worden gehaald. Weghorst moet vanwege de blessure van Anthony Martial vaker spelen dan gepland en dat verzwakt Manchester United.’

Voor rust leek de tussenronde van de Europa League het eindstation te worden voor Manchester United. Robert Lewandowski opende na achttien minuten de score vanaf elf meter, naar United knokte zich knap terug. De Brazilianen Fred en Antony schoten de ploeg van Ten Hag naar een 2-1 overwinning.